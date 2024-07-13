إلى أين وصلت محادثات الهدنة في غزة؟





ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وعرب قولهم، إنه على الرغم من أن الجانبين "أصبحا أكثر قربا مما كانا عليه في السابق"، فإن إسرائيل "فرضت شروطا جديدة على الخطوط العريضة للمقترح، كما رفض الجانبان بعض التفاصيل أثناء المحادثات التي جرت في القاهرة والدوحة".

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ومنذ الأسبوع الماضي، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وذلك بمشاركة رؤساء المخابرات الأميركية والمصرية والإسرائيلية.



"مرحلة حرجة"

بدورها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن المحادثات بين إسرائيل وحماس وصلت إلى "مرحلة حرجة" بعد جمودها لعدة أشهر.



ونقلت الصحيفة عن وسطاء عرب ومحللين إسرائيليين، قولهم إن "سلسلة التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أدت إلى تراجع أي شعور بالتقدم في المحادثات". بعد أسبوع من استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، تفيد العديد من التقارير بوجود "فجوات"، رغم "التقدم" المحرز للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وعرب قولهم، إنه على الرغم من أن الجانبين "أصبحا أكثر قربا مما كانا عليه في السابق"، فإن إسرائيل "فرضت شروطا جديدة على الخطوط العريضة للمقترح، كما رفض الجانبان بعض التفاصيل أثناء المحادثات التي جرت في القاهرة والدوحة".ومنذ الأسبوع الماضي، تجري محادثات في قطر ومصر بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف القتال في غزة، الذي دخل الآن شهره العاشر، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وذلك بمشاركة رؤساء المخابرات الأميركية والمصرية والإسرائيلية.بدورها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن المحادثات بين إسرائيل وحماس وصلت إلى "مرحلة حرجة" بعد جمودها لعدة أشهر.ونقلت الصحيفة عن وسطاء عرب ومحللين إسرائيليين، قولهم إن "سلسلة التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أدت إلى تراجع أي شعور بالتقدم في المحادثات".

وأعلن نتانياهو، الخميس، أن احتفاظ بلاده بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة (محور فيلادلفيا) بهدف منع "تهريب الأسلحة" لحماس، هو أحد 4 شروط وضعتها حكومته لوقف إطلاق النار في القطاع.



وقال نتانياهو إن شرط استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على "محور فيلادلفيا ومعبر رفح" اللذين احتلهما بداية مايو، هو أحد "أربعة مبادئ" طرحتها حكومته في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.



وفي خطاب تلفزيوني مقتضب، عدد نتانياهو الشروط الثلاثة الباقية التي وضعتها حكومته في هذه المفاوضات غير المباشرة.



وقال نتانياهو إن أي اتفاق "يجب أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال (بعد انتهاء فترة الهدنة التي سينص عليها) حتى تتحقق أهداف الحرب".



وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح بعودة الإرهابيين المسلحين أو الأسلحة إلى شمالي قطاع غزة"، الذي شهد قتالا عنيفا بين الجيش الإسرائيلي من جهة والفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي مقدّمها كتائب القسّام (الجناح العسكري لحماس) من جهة أخرى.



كما اشترط نتانياهو أن يتم في المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض عليه "الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن".



وقال وسطاء لـ"وول ستريت جورنال"، إن تعليقات نتانياهو "لم تكن مفيدة"، مما يشير إلى أنه "غير مستعد للتنازل".



وقال مسؤول مصري كبير، إن "هناك نقاطا عالقة لا تزال تتجاوز ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الوسطاء، وتعيق التقدم في مفاوضات التهدئة" في قطاع غزة.



ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول مصري سابق مطلع على المفاوضات، قوله: "الكرة في ملعب نتانياهو. نتانياهو لا يريد السلام. هذا كل شيء. سيجد أعذارا لإطالة هذه الحرب حتى 5 نوفمبر"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.



ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق للصحيفة.



"تقديم تنازلات"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن إسرائيل وحماس "ظلتا على حد سواء حذرتين للغاية بشأن ما إذا كان الجانب الآخر مستعدا حقا لتقديم تنازلات خلال المحادثات".



ونقلت "نيويورك تايمز" عن شخص مطلع على المفاوضات، قوله إن "المناقشات شملت القضيتين الأكثر إثارة للجدل، وهما ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة واحترام وقف إطلاق النار الدائم، وما إذا كانت حماس ستوافق على التخلي عن السيطرة على قطاع غزة".



وقبل نحو أسبوعين، تلقت إسرائيل ردا من حماس على خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أواخر مايو الماضي، والتي تستند إلى مقترح إسرائيلي يتضمن الإفراج عن نحو 120 رهينة محتجزين في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.



ووافقت حماس، وفق وكالة رويترز، على التخلي عن مطالبة التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، حيث كانت تقول في السابق إن أي اتفاق يجب أن ينص على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى بوقف مؤقت للقتال، لحين "القضاء على حماس" التي تحكم القطاع منذ عام 2007.