بايدن لن يدع ترامب يفوز بالانتخابات "ولو على جثته".. ضغط من أجل الانسحاب وغياب ديمقراطيين بارزين

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جدد الرئيس الأميركي جو بايدن التأكيد على استمراره في الانتخابات الرئاسية، كمرشحٍ عن الحزب الديمقراطي، معرباً عن ثقته في هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.وخلال كلمة له أمام أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان، اتهم بايدن وسائل الإعلام بأنها تسلط الضوء على أخطائه بشكلٍ مكثف، رغم أن منافسه ترامب يرتكب هو الآخر الكثير من الأخطاء.وخلال خطابِه أمام أنصارِه في ميشيغان، وصف بايدن ترامب بأنه "بات أكثر خطورة الآن من أي وقت مضى على أميركا"، مضيفا أنه لن يدع المرشح الجمهوري يفوز في الانتخابات "ولو على جثته"، على حد قوله.وتعليقا على المطالبات الديمقراطية بانسحابه من السباق، وعلى سحب بعض المانحين تمويلَهم، قال بايدن إنه مرشح لأن 14 مليون ناخب صوتوا له في الانتخابات التمهيدية، وليس المانحين.غياب ديمقراطيين بارزين عن التجمعوقالت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، فإن تجمع بايدن الانتخابي في ميشيغان لم يحضره الديمقراطيون البارزون.كما أكدت الصحيفة أن حاكمة ميشيغان لم تحضر التجمع الانتخابي، كما أن أحد النواب من أصول إسبانية اشتبك لفظيا مع بايدن ودعاه للانسحاب.وأضافت "نيويورك تايمز" أن زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب مرر رسالة لبايدن بضرورة الانسحاب.ضغط ديمقراطي من أجل الانسحابورغم إعلان تمسُكه بالترشح في الانتخابات الرئاسية، فلا تزال بعضُ التيارات داخل الحزب الديمقراطي تخطط للضغط على بايدن من أجل التراجعِ عن خطوته.المطالباتُ بانسحاب بايدن ليست من قبل أعضاء في الحزب الديمقراطي فقط، بل في الشارع الأميركي أيضا.أكسيوس: المجموعة المحيطة بالرئيس تحجب المعلومات عنهوقد نقل موقع "أكسيوس" Axios الإخباري عن مصادر قولها إن بعض مساعدي بايدن الحاليين والسابقين يشعرون بالقلق من حجب المعلومات السلبية عن الرئيس من مجموعة تُحيط به.وأشار الموقع إلى قلق عدد من الديمقراطيين من عدم حصول بايدن على رؤية كاملة للوضعِ السياسي المحفوف بالمخاطر له ولحزبِه، فيما وجد عددٌ من أعضاء الكونغرس صعوبةً في التواصل مع بايدن في الأسبوعين التاليين لمناظرتِه مع ترمب.وقال 3 أشخاص مطلعين لـ"أكسيوس" إن بعض المشرعين الذين تحدث معهم بايدن يوم أمس اشتكوا من التحكم في الأسئلة وتقليصها.هذا ونشر أكثرُ من 20 عضوا ديمقراطيا سابقا في الكونغرس الأميركي رسالة تدعو الرئيس جو بايدن إلى عقد مؤتمر مفتوح، وإعطاءِ شخصيات أخرى فرصةً لتقديم ترشيحاتهم، بحسب ما كشفت عنه صحيفةُ "بوليتيكو" Politico.الموقعون على الرسالة يقولون إن عقد مؤتمرٍ مفتوح من شأنه أن "يحيي التفاؤل والحماس" ومن شأنه أيضا أن يعيد تنشيطَ الحزب ويستحوذَ على اهتمام الناخبين لا سيما الشباب.نيويورك تايمز: تجميد منح بقيمة 90 مليون دولارمن جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times أن بعض كبار المانحين لحملة بايدن الانتخابية أخبروا المؤسسة المكلفة بحملته عن تجميد تعهداتهم التي تبلغ قميتُها 90 مليون دولار.وذكرت الصحيفة أن السبب وراء هذا القرار هو استمرارُ بايدن في سباق الترشح رغم أدائه الضعيف في المناظرة الأخيرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب.في المقابل كشف مسؤول بحملة بايدن أن التبرعات تدفقت على الحملة بعد مؤتمر بايدن الصحافي الأخير.(العربية)