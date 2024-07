"رحلة غريبة" في اليونان.. تفاصيلها لا تخطر في البال!

Advertisement

وأظهرت مقاطع فيديو سياحا يعبرون الماء التي غطت أجزاءهم حتى الرقبة وهم يحملون حقائبهم على الأكتاف ليشقوا طريقهم إلى شاطئ في جزيرة كريت.وذكرت تقارير محلية أنهم أجبروا على دخول المياه بعد أن حظر المسؤولون استخدام منصة عائمة تسهل عملية انتقالهم من السفينة إلى البر مباشرة.News: Disbelief in Greece as terrified tourists are told to disembark fr... https://t.co/uTy2u9Kg8H via @YouTube pic.twitter.com/Z785Usi22J— KeepUp (@KeepUp2day) July 13, 2024ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية فرضت وزارة الشحن حظرا على استخدام المنصات العائمة خوفا من السياسة المفرطة في الجزيرة.وفي أيار، نزل المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اليونانية للتعبير عن غضبهم من الأعداد المتزايدة من السياح."الإفراط في السياحة"- استخدم المصطلح لأول مرة عام 2001.- بحسب الخبراء يجب على الحكومات أن تتبنى استجابات سياسية حازمة لإدارة الطلب السياحي، بدلاً من مجرد الاستفادة من الأرباح الناجمة عن الإنفاق والاستثمار السياحي.- يحدث الإفراط في السياحة عندما يتجاوز الطلب السياحي القدرة الاستيعابية للمجتمعات المضيفة.- عرفت منظمة السياحة العالمية السياحة المفرطة على أنها تأثير السياحة على وجهة سياحية، أو أجزاء منها، الذي يؤثر بشكل زائد على جودة حياة المواطنين وجودة تجارب الزوار بطريقة سلبية.