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معلومات مهمّة عنه... من هو رافع سلامة قائد لواء خان يونس في كتائب القسام؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 06:46
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أفادت "العربية" عن استشهاد رافع سلامة مسؤول لواء خان يونس في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في غارة إسرائيلية، وسط أنباء عن إصابة محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، بجروح خلال العملية.
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وينحدر سلامة من عائلة فقدت الكثيرين من جراء عمليات الجيش الإسرائيلي، وفي مقدمتهم والدته التي استشهدت أثناء هجوم إسرائيلي على منزل العائلة.

وخال سلامة هو جواد أبو شمالة، وكان عضواً في المكتب السياسي لحماس ومقرباً من قائد حماس في غزة يحيى السنوار، واستشهد في أول أيام معركة "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الاول عندما هاجمت حماس مستوطنات إسرائيلية في جنوب غزة.

وكان سلامة يعمل في وظيفة مرموقة في مدرسة "الحوراني" الإعدادية لتابعة للأمم المتحدة في مخيم خان يونس، قبل أن يستقيل ويتفرغ للعمل في كتائب القسام.

تعرَّض سلامة لعدد من محاولات الاغتيال، ومنها ما حصل في عام 2021، حيث أعلن الجيش الاسرائيلي عن تدمير منزله في غزة.

واتهم الجيش الإسرائيلي، سلامة بالمسؤولية عن التخطيط والتنفيذ لعدد من العمليات ضده والتي أدّت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وأهمها عملية "عمر طبش" عام 2005، التي تم خلالها تفجير الغرفة المخصصة لضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في موقع أروحان العسكريّ وسط قطاع غزّة. (العربية)
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