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عربي-دولي

رجلٌ بـ"9 أرواح".. من هو محمد ضيف أبرز قادة "حماس"؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 06:45
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف زعيم الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بغارة جوية على منطقة المواصي قرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإنه "من غير الواضح ما إذا كان الضيف قد أصيب في الغارة، وحالته غير معروفة".
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وفي المقابل، اعتبر القيادي في حماس سامي أبو زهري، أن التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى استهداف الضيف "كلام فارغ".

من هو محمد الضيف؟

- ولد باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خانيونس للاجئين بقطاع غزة.
- أصبح يُعرف فيما بعد باسم محمد الضيف، بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى عام 1987.
- بعد عامين فقط من انضمامه إلى حماس، ألقي القبض عليه، وأمضى 16 شهراً في سجون إسرائيل.
- طور الضيف شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، كما طور خبرته في صناعة القنابل.
- قالت مصادر من حماس إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ساقيه، بمحاولات اغتيال سابقة.
- بعد أن نجا من محاولات اغتيال عدة، أطلق عليه أنصاره في غزة لقب "الرجل ذو التسع أرواح".
- يعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لمعظم هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.
تفاؤل إسرائيلي

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الأجهزة الأمنية في إسرائيل "متفائلة" بنتائج عملية المواصي، فيما يخص استهداف الضيف.

وأضافت: "بحسب ما هو معروف، فقد تقدم جهاز الأمن العام خلال الليل بمعلومات مفادها أن الضيف وصل إلى مجمع خيام في منطقة مواصي وكان يختبئ داخل المجمع، قرر جيش الإسرائيلي عدم المجازفة وقامت عدد من الطائرات المقاتلة بحملة قصف واسعة النطاق شملت إسقاط عشرات الأطنان من القنابل من الطائرات المقاتلة".

كذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس، كان إلى جانب الضيف ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية.

واستشهد أكثر من 70 فلسطينيا وأصيب نحو 300، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي. (سكاي نيوز عربية)
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