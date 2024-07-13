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صحة

أدخلتها في غيبوبة لـ19 يوماً... حشرة تسبّبت بوفاة طفلة في بلدٍ عربيّ ما هي؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 08:56
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تسببت حشرة "القرادة" بوفاة فتاة أردنية تدعى شوق الهزاع، بعد تعرضها للدغ ودخولها في غيبوبة استمرت 19 يوماً.

وأكد الخبير في عالم الزواحف الأردني ياسين الصقور، أنه فور تلقي بلاغ بالحادثة، جرى التواصل مع الجهات المعنية لتوفير العلاج المناسب لمثل هذا النوع من اللدغات، حيث إن العلاج غير متاح في الأردن ومعظم الدول العربية. وكان من المفترض أن يصل العلاج مساء الخميس، لكن الشابة فارقت الحياة قبل وصوله.
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وقال إن القرادة هي حشرة تتكاثر على الحيوانات مثل المواشي والطيور وتتغذى على الدم، وهذه الحشرة إذا لدغت شخصاً، فإنه لا يشعر بها نهائياً، لأنها تفرز مادة مخدرة، ولكن الشخص قد يشعر باللدغة إذا انتقل تأثيرها إلى مكان آخر في الجسم.

وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في الأردن، وفقاً لما أفاد خبير اللدغات السامة، الصقور. (العربية)

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