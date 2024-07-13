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إقتصاد

لتحقيق أمن الطاقة.. وزير الكهرباء المصري يكشف عن خطة شاملة وجديدة

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:28
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شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت على وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار الوزير المصري، خلال زيارة مفاجئة، أجراها إلى محطة توليد العاصمة الإدارية في مصر، إلى الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة في شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.
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كما أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت أن التواجد الميداني فى مواقع العمل "إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً" لكافة مستويات الإدارة وتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد من أهم محددات تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية، مشيداً بمحطة العاصمة الإدارية كأحد أكبر المحطات فى الشرق الأوسط اعتمادا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد. (سكاي نيوز عربية)

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