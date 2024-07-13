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براءة عمران خان وزوجته من قضية زواج غير شرعي

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:45
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برَّأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وذلك بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في مجلس النواب.

وكتب نعيم بانجوتا محامي خان، على منصة "إكس": "تمت تبرئة عمران خان والسيدة بيبي". (الشرق)
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