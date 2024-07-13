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عربي-دولي

بعد ان ناداه بإسم "بوتين".. كيف علّق زيلينسكي على هفوة بايدن؟

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:54
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رفض فلاديمير زيلينسكي زلة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تقديمه على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "الناتو" بواشنطن، متوعدا بنسيان ذلك.

وذكرت صحيفة "آريش تايمز" أن زيلينسكي وصل يوم السبت إلى مدينة شانون بإيرلندا بعد منتصف النهار مباشرة، وتحدث لفترة وجيزة إلى الصحفيين قبل اجتماعه برئيس الوزراء سيمون هاريس.
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وعندما سئل عن رد فعله على زلة بايدن، قال زيلينسكي: "هذا خطأ.. أعتقد أن الولايات المتحدة كانت داعمة للغاية للأوكرانيين، ويمكننا أن ننسى بعض الأخطاء".

وصدرت عن بايدن زلة لسان في كلمة خلال قمة الناتو المنعقدة بواشنطن، حيث أعطى الكلمة عن طريق الخطأ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا من زيلينسكي.

كما أخطأ بايدن في كلماته أثناء رده على السؤال الافتتاحي خلال مؤتمر صحفي مهم، حيث أشار إلى نائبته كامالا هاريس باسم "نائب الرئيس ترامب". (روسيا اليوم)
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