ماليزيا والمالديف تعلنان عن دعم مالي إضافي للأونروا

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أعلنت ماليزيا، وجزر المالديف عن تقديم دعم مالي إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).ونقلت وكالة برناما للأنباء الماليزية، عن مسؤولين بوزارة الخارجية الماليزية، إنه سيتم تقديم دعم مالي إضافي لمرة واحدة بقيمة مليون دولار إلى الأونروا.وأضاف المسؤولون أنه سيتم تقديم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار للأونروا لغاية عام 2025. وأن ماليزيا عازمة على دعم الأونروا في مختلف مبادرات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الطبية للفلسطينيين، وإمدادات المياه النظيفة، وتحسين المرافق الطبية، وذلك في إطار التعاون مع الأمم المتحدة.وفي سياق متصل قال مندوب المالديف الدائم لدى الأمم المتحدة "علي ناصر محمد"، في تصريح للصحفيين، إن بلاده ستقدم دعما ماليا إضافيا بقيمة 1.29 مليون دولار للأونروا لمساعدة الفلسطينيين.