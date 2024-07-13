حركة حماس تدين استهداف الاحتلال لـ "المسجد الأبيض" في مخيم الشاطئ

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استنكرت حركة حماس، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المصلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، السبت، وعدتها جريمة جديده إسرائيلية جديدة بغطاء أميركي كامل.جاء ذلك في بيان نشرته حماس عبر حسابها على منصة تلغرام.وقالت الحركة الفلسطينية، إن "المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي بحق المصلين أثناء أدائهم لصلاة الظهر على أنقاض المسجد الأبيض المدمر بمخيم الشاطئ جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي ينفّذها العدو الصهيوني بحق شعبنا الأعزل في غزة".وأضافت أن هذه الجريمة، التي "راح ضحيتها 18 شهيدا وعشرات الجرحى من المصلين والنازحين في المكان"؛ ارتكبتها إسرائيل "أمام سمع وبصر العالم، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية المتواطئة فيها". (الأناضول)