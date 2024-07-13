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مقتل 8 في محاولة هروب سجناء من سجن بالصومال

Lebanon 24
13-07-2024 | 14:05
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قتل 8 أشخاص بينهم 3 جنود، جراء اشتباكات اندلعت خلال محاولة محكومين الفرار من سجن بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وفي تصريحات صحفية باسم الجيش الصومالي، السبت، قال اللواء عبديكاني خلف إن محكومين حاولوا الفرار من أحد سجون مقديشو، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة.
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وأضاف أن المحكومين هاجموا حراس السجن والجنود بأسلحة وقنابل يدوية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم 3 جنود و5 سجناء وإصابة 21 آخرين.
وأطلقت السلطات تحقيقا حول كيفية دخول الأسلحة والقنابل اليدوية إلى السجن، فيما يُتوقع أن السجناء الفارين ينتمون لحركة الشباب.
وكانت الصومال قد شهدت محاولة هروب مشابهة لسجناء عام 2020، وأسفرت الحادثة عن مقتل 9 أشخاص. (الأناضول)
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