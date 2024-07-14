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إقتصاد

في دولة عربية.. "مول" يستقبل 60 مليون زائر خلال أشهر قليلة!

Lebanon 24
14-07-2024 | 05:00
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استقبل دبي مول 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نمو نسبته 10 بالمئة.

ووفق بيان صدر يوم السبت، فقد تراوحت نسب نموّ مبيعات التجزئة بين 8 و15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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وقال محمّد العبّار، مؤسس إعمار: "يستمرّ دبي مول في وضع معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة والترفيه، مستقطباً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتحسين جميع جوانب المول لتعزيز مكانته وجهة عالمية رئيسية".

يذكر أن دبي مول حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم خلال 2023، حيث استقبل 105 ملايين زائر، مسجلًا زيادة بنسبة 19 بالمئة عن العام الذي سبقه. (سكاي نيوز عربية)

إقتصاد

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