ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!

نجا المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب من محاولة اغتيال مساء السبت خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.



وتم إجلاء ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية أثناء الحدث الذي أقيم في ولاية بنسيلفانيا.

Age isn’t the issue in this election, it’s stamina. Trump showed he had plenty of it. Unfazed. pic.twitter.com/hcCX9glF5e — Russell Brand (@rustyrockets) July 13, 2024 Advertisement

وقد لطخت الدماء أذن ترامب اليمنى بينما كان محاطاً برجال أمن أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع قبضته أمام الحشد.

كما شوهد ضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار. وقد لطخت الدماء أذن ترامب اليمنى بينما كان محاطاً برجال أمن أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع قبضته أمام الحشد.كما شوهد ضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب أصيب في واقعة إطلاق النار.

Here’s footage the moment sniper shot the shooter at Trump rally 😳 pic.twitter.com/rIimNj4Its — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) July 14, 2024

هذا وأكد المدعي العام لمنطقة بتلر في بنسلفانيا مقتل أحد الحضور في التجمع الانتخابي ومقتل المهاجم، بالإضافة لإصابة شخص بجروح خطيرة.



وكان قد بدأ إلقاء خطابه، وعندما سُمع دوي إطلاق النار، سارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين لمساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته.



ومن جهته أكد جهاز الخدمة السرية ان ترامب "بأمان" بعد حادثة إطلاق النار. وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن "جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان"، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".



وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس الأميركي السابق "بخير ويتم فحصه حاليا في مركز طبي محلي".



وأشار البيت الأبيض الى أنه تم إطلاع بايدن على الوقائع التي حصلت خلال التجمع.



وقالت وكالة "بلومبرغ" إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد غادر المستشفى.

I hope Donald Trump stays strong and recovers quickly! pic.twitter.com/4ZnWPBLbJ6 — Lex Fridman (@lexfridman) July 14, 2024

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى ترامب بعد حادث إطلاق النار.



وأضاف المسؤول "هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، موضحا أن بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة. وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى ترامب بعد حادث إطلاق النار.وأضاف المسؤول "هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب"، موضحا أن بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

وسيعود بايدن إلى واشنطن في ساعة متأخرة السبت بالتوقيت المحلي بعد إصابة ترامب بعد أن كان مقررا أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.



وسيصل بايدن إلى البيت الأبيض بعد منتصف الليل كما جاء في البيان.

Biden said to “put Trump in a bullseye."



A few days later this happened. pic.twitter.com/Sd2cQzII0E — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 14, 2024

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية السبت أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ما بدا أنها محاولة اغتيال.



وقالت شبكة "سي إن إن" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد هوية مطلق النار على ترامب، مضيفة أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا، ولم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.



رصاص ودماء و25 ثانية على الأرض



كان ترامب واقفا خلف منصة يلقي كلمة أمام تجمع جماهيري في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا ورأسه مائل إلى اليمين تحت سماء صافية وفي درجة حرارة مرتفعة.



وفجأة وبعد مرور 6 دقائق فقط تم سماع وابل من "الفرقعة" بدا كأنه طلقات نارية، حينها أمسك ترامب على الفور بأذنه اليمنى ونظر إلى الدم على يديه ثم سقط سريعا على الأرض خلف المنصة.



صرخ الحشد وانحنى الواقفون خلفه من هول المفاجأة.



هرع 6 من ضباط الخدمة السرية إلى المنصة والتفوا حول ترامب، الذي كان يجلس على ركبتيه خلف المنصة، كما صعد ضباط آخرون مسلحون بالبنادق إلى المنصة.



كان هناك وابل ثانٍ من الطلقات النارية على ما يبدو.



أبقى عملاء الخدمة السرية ترامب على الأرض لمدة 25 ثانية، وأمكن سماع شخص يصرخ: "لقد سقط مطلق النار".



وصاح شخص آخر "تحرك"، بينما استمر العديد من الحشد في الصراخ.



رفع الضباط ترامب على قدميه، ولم تعد قبعة البيسبول الحمراء، التي كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" موجودة على رأسه وكان أشعث الشعر والدماء على أذنه ووجهه ملطخا بالدماء.



قال ترامب: "دعوني أحضر حذائي. دعوني أحضر حذائي"، بينما رفعه الضباط من على الأرض، ثم قال "انتظر.. انتظر، انتظر"، قبل أن يبدأ في التلويح بقبضته.



ورفع أحد الضباط ذراعه فوق رأس ترامب لحمايته من المزيد من الطلقات المحتملة.



واستمر ترامب في توجيه قبضته نحو الحشد، وهو يردد "قاتلوا"، وبدأ كثيرون في الحشد يهتفون: "الولايات المتحدة، الولايات المتحدة".



وأحاط ضباط الخدمة السرية بترامب ونقلوه إلى سيارة سوداء قريبة في حين رفع ترامب قبضته باستمرار بعد مرافقته إلى السيارة وسط المزيد من هتافات تقول "الولايات المتحدة".



مصدر عسكري يرجح "السلاح المستخدم"



أكد ريتشارد غولدنغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا عبر شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن المشتبه في إطلاقه النار خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع في الهواء الطلق، في حين رجحت خبراء عسكريون لشبكة "إيه بي سي نيوز" نوع السلاح المستخدم.



وقال غولدنغر "لا أعرف كيف وصل إلى المكان... لكنه كان في الخارج"، مضيفا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.



كما تحدث غولدنغر لشبكة "إي بي سي نيوز" قائلا إن مطلق النار كان متمركزا على مبنى محاذ لموقع التجمع الانتخابي.



من جانبه أعلن جهاز الخدمة السرية في بيان السبت أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع".



وأضاف أن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيدوا" مطلق النار.



ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار أو السلاح المستخدم. وأعلنت حملة ترامب الانتخابية السبت أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ما بدا أنها محاولة اغتيال.وقالت شبكة "سي إن إن" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد هوية مطلق النار على ترامب، مضيفة أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا، ولم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.كان ترامب واقفا خلف منصة يلقي كلمة أمام تجمع جماهيري في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا ورأسه مائل إلى اليمين تحت سماء صافية وفي درجة حرارة مرتفعة.وفجأة وبعد مرور 6 دقائق فقط تم سماع وابل من "الفرقعة" بدا كأنه طلقات نارية، حينها أمسك ترامب على الفور بأذنه اليمنى ونظر إلى الدم على يديه ثم سقط سريعا على الأرض خلف المنصة.صرخ الحشد وانحنى الواقفون خلفه من هول المفاجأة.هرع 6 من ضباط الخدمة السرية إلى المنصة والتفوا حول ترامب، الذي كان يجلس على ركبتيه خلف المنصة، كما صعد ضباط آخرون مسلحون بالبنادق إلى المنصة.كان هناك وابل ثانٍ من الطلقات النارية على ما يبدو.أبقى عملاء الخدمة السرية ترامب على الأرض لمدة 25 ثانية، وأمكن سماع شخص يصرخ: "لقد سقط مطلق النار".وصاح شخص آخر "تحرك"، بينما استمر العديد من الحشد في الصراخ.رفع الضباط ترامب على قدميه، ولم تعد قبعة البيسبول الحمراء، التي كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" موجودة على رأسه وكان أشعث الشعر والدماء على أذنه ووجهه ملطخا بالدماء.قال ترامب: "دعوني أحضر حذائي. دعوني أحضر حذائي"، بينما رفعه الضباط من على الأرض، ثم قال "انتظر.. انتظر، انتظر"، قبل أن يبدأ في التلويح بقبضته.ورفع أحد الضباط ذراعه فوق رأس ترامب لحمايته من المزيد من الطلقات المحتملة.واستمر ترامب في توجيه قبضته نحو الحشد، وهو يردد "قاتلوا"، وبدأ كثيرون في الحشد يهتفون: "الولايات المتحدة، الولايات المتحدة".وأحاط ضباط الخدمة السرية بترامب ونقلوه إلى سيارة سوداء قريبة في حين رفع ترامب قبضته باستمرار بعد مرافقته إلى السيارة وسط المزيد من هتافات تقول "الولايات المتحدة".أكد ريتشارد غولدنغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا عبر شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن المشتبه في إطلاقه النار خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع في الهواء الطلق، في حين رجحت خبراء عسكريون لشبكة "إيه بي سي نيوز" نوع السلاح المستخدم.وقال غولدنغر "لا أعرف كيف وصل إلى المكان... لكنه كان في الخارج"، مضيفا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.كما تحدث غولدنغر لشبكة "إي بي سي نيوز" قائلا إن مطلق النار كان متمركزا على مبنى محاذ لموقع التجمع الانتخابي.من جانبه أعلن جهاز الخدمة السرية في بيان السبت أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع".وأضاف أن عناصر من جهاز الخدمة السرية "حيدوا" مطلق النار.ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار أو السلاح المستخدم.