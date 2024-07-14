آخرهم ترامب.. رؤساء أميركيون تعرضوا لمحاولات اغتيال

تعرض عدد من رؤساء الولايات المتحدة الـ46 لمحاولات اغتيال، نجحت 4 منها، أما غالبيتها فقد فشلت، وكانت آخرها محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب.



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محاولات الاغتيال:



1- الرئيس الأميركي الـ39 جيمي كارتر



ألقت شرطة لوس أنجليس في 5 أيار 1979 القبض على متسكع اسمه ريموند لي هارفي، خارج مركز تسوق سيفيك في المدينة قبل 10 دقائق فقط من موعد إلقاء الرئيس كارتر كلمته هناك.

وكان المنفذ يحمل مسدساً وعدة مخازن بحسبما أفادت به مجلة "أتلانتيك". وزعم هارفي أنه عضو في خلية خططت وسعت لاغتيال كارتر.

2- الرئيس الـ 40 رونالد ريغان



كاد الرئيس ريغان أن يفقد حياته في 30 آذار 1981، إذ أنه حينما كان يهم بالخروج من فندق واشنطن هيلتون متجهاً إلى سيارته الليموزين، أطلق عليه جون هينكلي جونيور النار.

وإثر ذلك، أصيب ريغان في صدره لكن الفرق الطبية التي أسعفته أنقذت حياته.



3- الرئيس الـ 42 بيل كلينتون



كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون هدفا لعدة مؤامرات اغتيال خلال فترته الرئاسية في البيت الأبيض، ثلاثة منها في عام 1994.



وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، سعى رونالد جين باربور إلى اغتيال الرئيس أثناء ممارسته رياضة المشي التي كان يواظب عليها يوميا.



وفي وقت لاحق من السنة نفسها صدم فرانك يوجين كودور طائرته الصغيرة في حديقة البيت الأبيض في محاولة لاغتيال كلينتون وفقا لصحيفة "نيوريوك تايمز"، حيث قتل كودور في الحادث.



وبعد شهر من هذا الحادث، أطلق فرانسيسكو مارتن دوران عدة طلقات باتجاه حديقة البيت الأبيض، لكن مجموعة من السياح كانوا بالقرب من المكان هجموا عليه وأسقطوه أرضا ومن ثم اعتقلته السلطات.



4- الرئيس الـ 43 جورج بوش الابن



أطلق الموظف السابق في دائرة خدمات الإيرادات الداخلية IRS روبرت بيكيت والذي كان يعاني من أمراض نفسية عدة طلقات على البيت الأبيض في فبراير 2001 قبل أن يقوم أحد ضباط الحماية بإصابته في الركبة خلال تبادل النار معه. وكان الرئيس جورج بوش حينها يمارس رياضته في حديقة البيت الأبيض.



وفي 2006 وحين كان الرئيس برفقة الرئيس الجورجي آنذاك ميخائيل ساكاشفيلي أثناء تجمع في العاصمة الجورجية تبليسي، رمى أحد القوميين الجورجيين قنبلة يدوية باتجاه الرئيسين والمسؤولين الآخرين، لكن القنبلة لم تنفجر.



5- الرئيس الـ 44 بارك أوباما



حين كان باراك أوباما مرشحا رئاسيا في 2008 خطط بول شيلسمان ودانيال كاورت لقتل 102 أميركي من ذوي الأصول الأفريقية.

وكان أوباما واحدا من أهداف الاغتيال، لكن الشرطة استطاعت اعتقالهما قبل أن ينفذا خطتهما بوقت طويل.



وفي عام 2011 أطلق أوسكار راميرو أورتيغا هيرنانديز النار على البيت الأبيض، لكنه سبب حادثا خلال فراره بالسيارة، واعتقلته الشرطة وزعم هيرنانديز أن أوباما كان ضد المسيح. وحكم عليه بـ27.5 عاما.



وفي نيسان 2013 تم اختبار رسالة كانت موجهة إلى أوباما وعثر على سم الريسن فيها. وحكم على مرسل الرسالة جيمس إيفيرت دوتشكي بالسجن 25 عاماً.



وفي 2015 أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية باعتقال السلطات ثلاثة أشخاص وهم أبرور حبيبوف و عبد الرسول جورابيوف وأخرور سيد أخماتوف بتهم التخطيط لاغتيال أوباما والالتحاق بتنظيم "داعش".



6-الرئيس الأميركي الـ45 دونالد ترامب



قطع ترامب في وقت سابق من اليوم خطابه أمام أنصاره بسبب أصوات إطلاق النار، ولاحقا تم إبعاد الرئيس الاميري السابق من قبل أجهزة الأمن، وكانت أذنه ملطخة بالدماء.



عمليات الاغتيال



1-الرئيس الـ16 أبراهم لينكولن الذي اغتيل في نيسان 1865.

2-الرئيس الـ20 جيمس غارفيلد الذي اغتيل في تموز 1881 قبل أن يكمل شهره الرابع في البيت الأبيض.

3-الرئيس الـ25 وليام ماكينلي في أيلول 1901 في نيويورك.

4-الرئيس الـ35 للولايات المتحدة جون أف كيندي الذي اغتيل في ولاية تكساس في 1963.



