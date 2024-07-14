هجوم روسي مزدوج على خاركيف.. وسلسلة هجمات على دونيتسك

قال مسؤولون إن القوات الروسية شنت هجوماً صاروخياً مزدوجاً السبت على بلدة صغيرة قرب خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما مسؤول في خدمات الطوارئ والآخر شرطي.

وقال ممثلو ادعاء إن الهجوم الصاروخي الذي وقع بعد ظهر السبت استهدف محطة السكك الحديدية في بلدة بودي جنوب غربي خاركيف.

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وأضافوا أن صاروخاً ثانياً ضرب المنطقة بعد وصول فرق الإنقاذ. وذكروا أن 23 شخصاً أصيبوا في هذه الهجمات.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن رئيس خدمات الطوارئ في خاركيف قُتل إلى جانب شرطي من وحدة الرد السريع. وأضاف أن من بين الجرحى ثلاثة من عمال الطوارئ وفرد شرطة ونحو 20 مدنياً.

في سياق آخر، قتل 4 أشخاص في سلسلة هجمات على منطقة دونيتسك إلى الجنوب الشرقي من البلاد.

وقال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية فاديم فيلاشكين إن هجوماً صاروخياً أصاب مبنى سكنياً متعدد الطوابق في بلدة تشاسيف يار مما أدى إلى مقتل شخص.

وأدى انفجار قنبلة موجهة إلى مقتل شخص آخر قرب بلدة كوراخوف حيث تدور بعض أعنف المعارك على طول الجبهة الممتدة لألف كيلومتر.

وسقطت قنبلتان على قرية تقع إلى الغرب بالقرب من بلدة كومار مما أدى إلى مقتل شخصين. ولحقت أضرار بعشرة مباني ومتجر.

إخماد حريق اندلع في مستودع نفط روسي

في المقابل، تسبّبت طائرة من دون طيار أوكرانية ليل الجمعة-السبت في اندلاع حريق في مستودع نفط في منطقة روستوف جنوب روسيا على بعد مئات الكيلومترات من خطّ المواجهة.

وقال الحاكم المحلي فاسيلي غولوبيف عبر حسابه على تطبيق تلغرام "بعد الهجوم بطائرة بدون طيار، اندلع حريق في مصفاة نفط في إقليم تسيمليانسكي"، موضحاً أنه "بحسب المعطيات الأولية، لم يسفر عن سقوط قتلى أو إصابات". وأضاف أنّه تمّ إخماد الحريق.



وأكد مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تقف وراء الهجوم. وقال المصدر: "تواصل مسيرات +اس بي يو+ فرض عقوبات اقتصادية محددة الهدف على قطاع الطاقة الروسي الذي يعمل لصالح الحرب في أوكرانيا".

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أربع مسيّرات أطلقتها القوات الأوكرانية فوق الأراضي الروسية، اثنتان منها في منطقة روستوف وثالثة في بلغورود قرب الحدود الأوكرانية ورابعة في منطقة كورسك، إلى شمال الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تعلق على الحريق في مستودع النفط.

وتشنّ أوكرانيا، التي تواجه هجوماً روسياً منذ أكثر من عامين وشهدت تدمير بنيتها التحتية للطاقة بسبب قصف روسي متواصل، ضربات بطائرات من دون طيار في عمق الأراضي الروسية تستهدف خصوصاً منشآت للطاقة وأخرى لوجستية يستخدمها الجيش الروسي لتنفيذ عملياته على الأراضي الأوكرانية. (العربية)