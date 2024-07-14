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"حماس" تحسم مصير محمد الضيف.. وهذا ما كشفته عن مفاوضات "هدنة غزة"!

Lebanon 24
14-07-2024 | 04:51
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أفاد قيادي كبير في حماس لوكالة "فرانس برس"، الأحد، بأن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة، مندداً بـ"عدم جدية الاحتلال" و"ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".
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وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنّ "رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء وبعض الاطراف الاقليمية خلال جولة اتصالات ومحادثات هاتفية بقرار حماس بوقف المفاوضات، بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل".
 
كذلك، أكد القيادي أنّ قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف "بخير" بعدما استهدف بضربة إسرائيلية على قطاع غزة السبت.
وأوضح المصدر أنّ "الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة".
 
 
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