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إقتصاد

محاولة اغتيال ترامب تهدد بتحولات في سوق العملات

Lebanon 24
14-07-2024 | 06:03
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يتوقع خبراء أن تكون سوق العملات هي أولى الأسواق الرئيسية في آسيا، التي ستتأثر الإثنين، بإطلاق النار على تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، بأن هناك احتمال المزيد من التقلبات، وقد يصعب بشكل خاص الحصول على قراءة واضحة، لأن العطلة الوطنية في اليابان ستعيق السيولة.
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وارتفعت عملة البيتكوين بعد هجوم السبت، حيث عززت أسواق المراهنات من احتمالات انتخاب ترامب، لذلك  يحتمل أن يستهل الدولار الأميركي المعاملات بشكل إيجابي، في إعادة للديناميكيات التي تكشفت بعد المناظرة في الشهر الماضي، والتي عززت فرص الرئيس السابق.

وتواصل تداول الين بصورة أقوى في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تدخل واضح لدعمه، وبالتالي فقد تكون تحركات الدولار الأميركي ضده محدودة خاصةً أن سندات الخزانة النقدية ستظل مغلقة حتى ساعات العمل في لندن الإثنين، ما سيضعف تحركات العائد.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن يحصل اليوان الصيني على الكثير من الاهتمام، بسبب موقف ترامب التجاري، بحسب ما أبرزه الشهر الماضي سيمون فلينت، كاتب العمود لدى وكالة بلومبرغ.

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