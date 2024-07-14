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روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة في دونيتسك

Lebanon 24
14-07-2024 | 08:18
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة أوروغاينويه في "جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي "نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة فوستوك الروسية بلدة أوروغاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وتطهرها من الألغام"، حسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
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وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية ألحقت الهزيمة بالفرقة 72 الآلية والمشاة الآلية 58 ولواء الدبابات الأول في الجيش الأوكراني، إلى جانب اللواء 128 في مناطق فوديانوي، وبريتشيستوفكا، وفيليكايا نوفوسيلكا، وماكاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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