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عربي-دولي

بعد "غارة المواصي".. إسرائيل تؤكد مقتل رافع سلامة

Lebanon 24
14-07-2024 | 10:13
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أكدت إسرائيل مقتل قائد لواء خان يونس بحركة حماس رافع سلامة في الغارة التي استهدفت المواصي السبت.

وقالت إسرائيل السبت، إن هدف الغارة كان القضاء على سلامة ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
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وقتل أكثر من 90 فلسطينيا وأصيب نحو 300، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأميركي والصمت العالمي..هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".
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