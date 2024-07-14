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عربي-دولي

سلاح قانوني وعبوات ناسفة.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب

Lebanon 24
14-07-2024 | 11:57
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر أنه تم العثور على عبوات ناسفة في سيارة المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس السبت.


وقالت مصادر مطلعة على التحقيق: "عثرت السلطات على عبوات ناسفة في سيارة رجل يقول مسؤولون إنه حاول اغتيال ترامب".
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وأشارت المصادر إلى أن سيارة المشتبه به كانت متوقفة بالقرب من موقع التجمع في ولاية بنسلفانيا.


بدورها، أفادت شبكة "ABC" الإخبارية، نقلا عن مصادرها، ان البندقية (السلاح الناري) المستخدمة في إطلاق النار على ترامب تم شراؤها بشكل قانوني، مضيفة أن وثائق شراء السلاح تقود إلى والد المشتبه به.
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