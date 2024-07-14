محاولة الاغتيال.. هل زادت فرص ترامب للفوز بالانتخابات؟

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إعتبر كبير الباحثين في مركز "هادسون" للأبحاث بواشنطن، ريتشارد ويتز، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ستمنحه زيادة في شعبيته على المدى القصير بسبب التعاطف معه، والشجاعة التي أظهرها".ووصف ويتز، ما قام به ترامب بالتلويح بقبضة يده في الهواء بعد الحادثة، بأنه "جعله يبدو شجاعا للغاية".وقال ويتز لموقع "الحرة": "أعتقد أن إصراره على الوقوف رافعا ذراعه وما إلى ذلك، جعله يبدو شجاعا للغاية".واضاف: "قد لا تستمر المواقف الداعمة لترامب"، وتابع: "إذا كان مؤتمر الحزب الجمهوري هذا الأسبوع متعصبا للغاية، قد لا يستمر ذلك".بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية المصري، طارق فهمي، أن محاولة اغتيال ترامب توفر له الفرصة للتأكيد أمام جمهوره على "مظلومية جديدة تضاف إلى مظلومياته السابقة"، بما في ذلك محاكمته في تهم جنائية.وقال لموقع "الحرة": "بالتأكيد، هذا الحادث سيكون له تأثير مباشر على ترامب، فمن الناحية الإيجابية، سيستطيع أن يؤكد لجمهوره والتيار الشعبي الذي يمثله بأنه تعرض لمظلومية جديدة تستكمل تلك التي بدأت بمحاكمته، وهذا سيعزز شعبيته في ظل السباق الرئاسي".وأضاف فهمي أنه "رغم أن محاكمات ترامب ما زالت قائمة، وهناك جدال قانوني وسياسي كبير، فإن هذا الحادث يمثل فرصة جيدة يمكن استغلالها، خاصة مع نجاحه في المناظرة الأولى واستعداده للمناظرة الثانية في سبتمبر المقبل".وتابع: "ترامب سيستغل هذا الحادث بشكل فعال، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها خصمه، بما في ذلك الشكوك بشأن إمكانية قيادة الولايات المتحدة مع تقدمه في السن".هذا ما أكده المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، الذي قال لموقع "الحرة" إن محاولة الاغتيال الفاشلة، "مثلت فرصة كبيرة لدعم حملة ترامب الانتخابية، واختصرت عليه طريقا طويلا".وقال آل عاتي إنه في حال أجريت الانتخابات الآن، فإن ترامب سيتجه نحو الفوز بالرئاسة.ومع ذلك، عاد وقال إن الانتخابات الأميركية عادة ما تتعرض لتطورات لاحقة قد تؤثر على حظوظ المتنافسين، لكن "المؤكد الآن أن محاولة الاغتيال زادت من شعبية ترامب وستساهم في زيادة انتشارها، خصوصا أنه يعكس ما يسميه البعض (الترامبية الجديدة)، القائمة على تطهير ما يسمى بـ(الدولة العميقة)، وهي رؤية تلقى ترحيبا من قبل الكثيرين".