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عربي-دولي
انفجار في مقهى في مقديشو خلال نهائي كأس أوروبا
Lebanon 24
14-07-2024
|
19:02
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تسبّب انفجار إرهابي بمقتل عدد من الشباب، في الصومال، تجمّعوا لمشاهدة نهائي بطولة كأس أوروبا، ليلة الأحد.
وقُتل خمسة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في مقهى مكتظا بمقديشو، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.
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وقال المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح عدن حسن، لوسائل الإعلام الرسمية: "التقارير الأولية للشرطة تشير إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين". وقد أعطى التلفزيون الوطني الصومالي حصيلة مماثلة.
وأشارت مصادر محلية أن مقهى "توب كوفي" كان يعرض نهائي بطولة كأس أوروبا بين إسبانيا وإنكلترا، حين انفجرت قربه سيارة مفخخة.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية بأنّ الانفجار ناجم عن انتحاري أو سيّارة مفخّخة.
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