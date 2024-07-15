سجن 16 عاما.. فوجيموري يترشح للمرة الثالثة لانتخابات الرئاسة في البيرو عام 2026

Advertisement

أعلنت كيكو فوجيموري، ابنة رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري على منصة إكس، إن والدها سينافس مجددا على منصب الرئيس في الانتخابات المقررة عام 2026.وقالت كيكو فوجيموري، زعيمة الحزب اليميني الرئيسي في البيرو، أمس الأحد، إن والدها الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري سيترشح لولاية ثالثة عام 2026.وكان فوجيموري، الذي يبلغ من العمر 85 عاما ويعاني من مشاكل صحية، يقضي عقوبة السجن لمدة 25 عاما بتهمة انتهاك حقوق الإنسان ولكم تم إطلاق سراحه في أواخر العام الماضي، بعد أن قضى 16 عاما في السجن.وكتبت كيكو فوجيموري على مواقع التواصل الاجتماعي "تناقشنا أنا وأبي وقررنا معا أنه سيكون مرشحا للرئاسة"، ناشرة مقطع فيديو لوالدها.وحَكم ألبرتو فوجيموري، المتحدر من أصل ياباني، بيرو بقبضة من حديد بين عامي 1990 و2000.واتهم بمجزرتين بحقّ مدنيّين ارتكبتهُما سريّة من الجيش في إطار مكافحة عصابة "الدرب الساطع" الشيوعيّة الماويّة أوائل التسعينات.وحُكم عليه بالسجن 25 عاما لإدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة.بعد نحو 16 عاما خلف القضبان، أفرج عنه في كانون الأول الماضي بأمر من المحكمة الدستوريّة "لأسباب إنسانيّة" رغم معارضة النظام القضائي للبلدان الأميركيّة. (سكاي نيوز)