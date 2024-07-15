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عربي-دولي

تأهب جوي في أوكرانيا.. وانفجارات تهز أوديسا ونيكولايف

Lebanon 24
15-07-2024 | 03:22
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية ان انفجارات هزت مدينتي أوديسا ونيكولايف بجنوب البلاد بعد إعلان حالة التأهب الجوي في جميع مناطق أوكرانيا صباح اليوم الاثنين.

وتم إعلان التأهب الجوب في البلاد بعد الساعة الثانية صباحا بقليل، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
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وبعد ذلك أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في أوديسا ونيكولايف، دون ذكر التفاصيل.

وكانت حالة تأهب جوي أعلنت خلال الليلة الماضية في مقاطعات أوديسا ونيكولايف وكيروفوغراد، وشهدت أوديسا ثلاث انفجارات ليلية، حسب وسائل إعلام محلية.

من جانبه، أفاد منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا سيرغي ليبيديف عبر قناته في "تلغرام" باستهداف ناجح لمستودع ذخيرة وتجمع لأفراد القوات الأوكرانية في خاركوف، دون ذكر التفاصيل

وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.(روسيا اليوم)

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