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إقتصاد

مصر تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات

Lebanon 24
15-07-2024 | 04:01
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قالت الشركة المصرية للاتصالات، الإثنين، إنها عقدت شراكة جديدة مع شركة "نوكيا" لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس في مصر.

وجاء في بيان الشركة المصرية، أن الاتفاقية تهدف إلى "إحداث ثورة في مجال الاتصالات بالبلاد، من خلال تقديم تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول في عدد من المدن الرئيسية، هي الجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية".
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وأضاف البيان: "ستوفر نوكيا الأجهزة المتكاملة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، والتي ستتضمن تجربة استثنائية لعملاء المصرية للاتصالات، بما في ذلك الحصول على سرعات أعلى وسعات أكبر وجودة أفضل لخدمات البيانات".

وذكرت الشركة أنه سيجري إطلاق الخدمة في وقت لاحق هذا العام.

وحصلت المصرية للاتصالات في وقت سابق من العام، على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر لمدة 15 عاما.

ووفقا للبيان، ستقوم نوكيا بموجب الاتفاقية "بنشر معدات شبكة الإتاحة للجيل الخامس من أجهزتها الأكثر تطورا في هذا المجال".

كما ستقدم مجموعة من خدمات الدعم الفني، بما في ذلك خدمات التركيب والتكامل ورفع كفاءة الشبكة.

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