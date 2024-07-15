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عربي-دولي

التشيك: الدبلوماسيون الروس ارتكبوا "أعمالاً شنيعة" في أوروبا

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:23
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قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إنه سيستمر في الضغط من أجل فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الروس في منطقة الشينغن (المنطقة الخاضعة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي بدون الحصول على تأشيرة)، وفقاً لما أورده راديو براغ التشيكي، اليوم الإثنين.
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وأوضح ليبافسكي في مقابلة أجراها مع منصة "iRozhlas.cz" الإخبارية، نشرت اليوم الإثنين، أن التشيك تمكنت بعد أشهر من الضغط، من اقتراح مثل هذه الخطوة بصورة رسمية، ولكن بعض الدول كانت متحفظة بشأن هذه المسألة.

وأفاد بأن هناك 3000 دبلوماسي روسي في أوروبا، وأن عملاء البلاد استخدموا الغطاء الدبلوماسي من أجل القيام بـ "أعمال شنيعة".

كما قال وزير الخارجية التشيكي، إنه سيقدم إلى الحكومة استراتيجية جديدة بشأن الصين في الخريف.

واتهمت التشيك، موسكو بارتكاب "هجوم إرهابي غير مسبوق" على أراضيها في عام 2014. 

وفي 2021، أعلنت جمهورية التشيك طرد 18 من موظفي السفارة الروسية لديها، بعد اتهامهم بالعمل لمصلحة المخابرات الروسية.
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