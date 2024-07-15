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عربي-دولي

فاقت التوقعات.. مبيعات قمصان ترامب تهزّ الإنترنت!

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:39
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استغلت الشركات والبائعون على الإنترنت، محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لإطلاق شعارات ومنتجات أغلبها يصور ترامب على أنه شجاع، لتصبح الأحدث في سلسلة طويلة من المنتجات الخاصة بترامب.
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وقد أثارت محاولة اغتيال ترامب موجة من الشراء على الإنترنت لمنتجات تحمل صورته بعد إطلاق النار عليه مباشرة وشعارات مثل "مضاد للرصاص" و"الأساطير لا تموت أبدا" و"إطلاق النار يجعلني أقوى".

وتباع على الإنترنيت قمصان عليها صورة ترامب وهو يرفع قبضته عاليا ووجهه ملطخ بالدماء بسعر يتراوح بين 9 دولارات و40 دولارا.

وقال تاجر الملابس تشونغ جياتشي (28 عاما) على منصة دوين، النسخة الصينية من تيك توك، الذي باع خلال 24 ساعة حوالي 40 قميصا عليها صورة ترامب بعد إطلاق النار عليه "لمبيعات تجاوزت توقعاتي. لم أتوقع أن يكون لترامب هذا العدد الكبير من المعجبين".

وذكرت لي جينوي (25 عاما) التي تبيع منتجات على الإنترنيت، أن مصنعها في الصين أنتج قميص ترامب في نصف دقيقة تقريباً.

وأضافت: "طرحنا القمصان في تاوباو بمجرد سماعنا أخبار إطلاق النار، ورغم أننا لم نقم حتى بطباعتها، تلقينا أكثر من 2000 طلب من الصين والولايات المتحدة في غضون ثلاث ساعات".

وسرعان ما وضعت صورة ترامب بعد إدانته في دعوى قضائية عام 2023 على قمصان وأكواب وملصقات ودمى.

واستغل أنصار ترامب ومؤيدوه الذين كانوا محتشدين حوله في تجمع انتخابي يوم السبت الصورة التي التقطت له مباشرة بعدما أطلق رجل (20 عاما) النار عليه من فوق سطح مبنى.

وأصيبت أذن ترامب اليمنى وتلطخ وجهه بالدماء في إطلاق النار الذي حدث في بتلر بولاية بنسلفانيا، وهي ولاية مهمة في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني المُقبل. (سكاي نيوز عربية)
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