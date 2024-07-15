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إقتصاد

إسرائيل متوجّسة.. قرار مصري بتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي

Lebanon 24
15-07-2024 | 07:07
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تعمل مصر حاليا على زيادة وارداتها من الغاز من الخارج لتقليل الاعتماد على إسرائيل، حسب الإعلام الإسرائيلي.

وقال الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية "ذا ماركر"، إن "مصر تستعد لاستمرار الحملة العسكرية في غزة، وتزيد من استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى".
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وأوضح أن "إعلان وزارة الكهرباء المصرية عن إطالة أمد انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، يثير انتقادات ضد الحكومة، وهو ما يفسر أيضا الزيادة في واردات الغاز إلى البلاد".

وأشار إلى أنه مع بداية الصيف تزيد مصر واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيها، وتخفض الاستيراد من إسرائيل.

وأعلنت القاهرة مؤخرا عن مناقصة كبيرة لشراء 20 صهريج غاز مسال، كما أعلنت شركة الغاز الوطنية عن إنشاء كونسورتيوم لاستيراد الغاز من الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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