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استعادت القوات الروسية أكثر من 80% من الأراضي التي استولت عليها القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد في صيف العام الماضي، حيث أتمت السيطرة على كل البلدات والقرى التي فقدتها لصالح أوكرانيا خلال الهجوم المضاد.فقد قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الاثنين، أن نتائج "الهجوم المضاد" الذي نفذته القوات الأوكرانية، في المقاطعة كانت "صفرا".وأضاف روغوف أن القوات الأوكرانية فقد أكثر من 80% من الأراضي التي استولت عليها في صيف 2023، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.وقال روغوف إن القوات الأوكرانية تخسر الأراضي التي استولت عليها جراء الهجوم المضاد، الذي نفذته العام الماضي، وكان الثمن حياة عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين.وأوضح أن "نتائج الهجوم المضاد انخفضت إلى الصفر بفضل الأعمال البطولية والمهنية لقواتنا. واليوم، تم تحرير أكثر من 80% من الأراضي التي كانت محتلة في ذلك الوقت في مناطق فريميفسكي وفاسيليفسكي وأوريخوفسكي".