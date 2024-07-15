عانى من التنمر واستبعد من فريق الرماية... معلومات جديدة كشفت عن مهاجم ترامب

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أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، أن المهاجم على ترامب هو توماس كروكس بعد حوالي سبع ساعات من إطلاق النار.وذكرت سلطات إنفاذ القانون أن كروكس يبلغ من العمر 20 عاما ومن مدينة بيثل بارك في بنسلفانيا، وهي مدينة ميسورة الحال في الجزء الجنوبي من منطقة بيتسبرغ الكبرى.وكان كروكس مسجلا كناخب جمهوري في بنسلفانيا، لكن تقارير التمويل لحملة الانتخابات الفيدرالية تظهر أيضا أنه تبرع بمبلغ 15 دولارا للجنة العمل السياسي التقدمية في 20 كانون الثاني 2021، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب بايدن.قال زميل كروكس في المدرسة الثانوية، جايسون كوهلر(21 عاما) إن كروكس كان "وحيدا" و"تعرض للتنمر كثيرا في المدرسة الثانوية".وكان كروكس يرتدي بانتظام ملابس الصيد وكان يسخر منه بسبب طريقة لباسه، بحسب كوهلر الذي أضاف أنه "كان يجلس وحيدا في الغداء. كان مجرد منبوذ.. بصراحة، إنه أمر محزن نوعًا ما."حاول كروكس الانضمام إلى فريق البنادق المدرسي لكنه تم رفضه لأنه كان "راميا سيئا"، بحسب فريدريك ماتش، قائد الفريق الحالي الذي كان في سنوات دراسية خلف كروكس في المدرسة.وتذكر مايكل دودجاك (20 عاما)، الذي ذهب إلى المدرسة مع كروكس طوال حياته، تذكره كزميل في الصف هادئ ومتحفظ نسبيا.قال دودجاك إنه لم يسمع أو يرى كروكس يتعرض للتنمر النشط من قبل زملائهم، لكنه كان "بمفرده كثيرا".وقال إنه لا يتذكر أن كروكس كان صريحا بشأن السياسة أو نشطا جدا على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال إن جميع زملائه كانوا "في حالة صدمة" و"لم يتمكنوا من استيعاب" الأخبار.بدوره، قال والد توماس كروكس، ماثيو كروكس، لشبكة "سي إن إن" في وقت متأخر من ليلة السبت إنه يحاول معرفة "ما الذي يجري" لكنه لم يتحدث عن ابنه حتى يتحدث إلى الشرطة.واستخدم كروكس بندقية من طراز "إيه آر"، والتي قالت السلطات إنها تعتقد أنها اشتريت من قبل والده.وقال كيفين روجيك، العميل الخاص بالـ FBI في بيتسبرغ، إن المحققين لا يعرفون بعد ما إذا كان قد أخذ السلاح بدون إذن والده.وعمل كروكس في دار رعاية كمساعد تغذية، وهي وظيفة تتضمن عموما إعداد الطعام.وقالت مارسي جريم، مديرة دار بيثيل بارك للرعاية وإعادة التأهيل في بيان إنها "صدمت وحزنت" لمعرفة تورطه.وأضافت السيدة جريم أن كروكس حصل على تدقيق أمني نظيف عند توظيفه.