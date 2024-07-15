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عربي-دولي

5 قتلى و26 إصابة بانفجار في الشيشان

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:00
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خلّف انفجار في الشيشان 5 قتلى و26 مصاباً.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الضحايا هو موظفون في بناء محطة للطاقة الكهرومائية في قرية باشين كالي.

وبحسب المعلومات، فالسبب الأولي للحادث هو انفجار أسطوانة غاز فيها. 
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انفجار

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