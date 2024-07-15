5 قتلى و26 إصابة بانفجار في الشيشان

خلّف انفجار في الشيشان 5 قتلى و26 مصاباً.



وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الضحايا هو موظفون في بناء محطة للطاقة الكهرومائية في قرية باشين كالي.



وبحسب المعلومات، فالسبب الأولي للحادث هو انفجار أسطوانة غاز فيها.

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