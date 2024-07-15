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عربي-دولي

خلال محاولة الإغتيال.. فتاة ورجل خلف منصة ترامب يثيران الريبة (فيديو)

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:55
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نشر نشطاء مقاطع فيديو من محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ظهر في أحدها امرأة وفي آخر رجل قالوا إن سلوكهما "مشكوك به" وكأنهما على علم مسبق بما سيحدث.

وفي الفيديو المتداول تظهر المرأة ذات الشعر الداكن وهي ترتدي نظاره شمسية وتقف مباشرة خلف ترامب، وبعد طلقات الرصاص شعر الجميع بالهلع إلا أنها بقيت ساكنة وأخرجت هاتفها المحمول بهدوء وبدأت بالتصوير.
 
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وعلق أحد الأشخاص قائلا: "هذا الفيديو لامرأة تقف خلف دونالد ترامب أثناء محاولته اغتياله مثير للريبة للغاية. يبدو أن لغة جسدها وسلوكها يشيران إلى أنها كانت تعلم أن شيئا ما قادم".
 
وأشار آخرون إلى رجل آخر لم يبد أي ردة فعل لحظة إطلاق النار، وكتب أحد النشطاء: "لاحظ أن الرجل ذا القبعة السوداء هو الوحيد الذي لا يتحرك أثناء إطلاق النار".
 
(روسيا اليوم)
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