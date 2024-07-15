خلال محاولة الإغتيال.. فتاة ورجل خلف منصة ترامب يثيران الريبة (فيديو)

نشر نشطاء مقاطع فيديو من محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ظهر في أحدها امرأة وفي آخر رجل قالوا إن سلوكهما "مشكوك به" وكأنهما على علم مسبق بما سيحدث.



وفي الفيديو المتداول تظهر المرأة ذات الشعر الداكن وهي ترتدي نظاره شمسية وتقف مباشرة خلف ترامب، وبعد طلقات الرصاص شعر الجميع بالهلع إلا أنها بقيت ساكنة وأخرجت هاتفها المحمول بهدوء وبدأت بالتصوير.

This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious.



Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA — Dominic Michael Tripi (@DMichaelTripi) July 15, 2024 Advertisement

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "هذا الفيديو لامرأة تقف خلف دونالد ترامب أثناء محاولته اغتياله مثير للريبة للغاية. يبدو أن لغة جسدها وسلوكها يشيران إلى أنها كانت تعلم أن شيئا ما قادم".

وأشار آخرون إلى رجل آخر لم يبد أي ردة فعل لحظة إطلاق النار، وكتب أحد النشطاء: "لاحظ أن الرجل ذا القبعة السوداء هو الوحيد الذي لا يتحرك أثناء إطلاق النار".

Notice the man in the black hat is the only one who doesn’t move while shots are being fired. ALL IS NOT AS IT SEEMS! pic.twitter.com/GgBpgUh15o — Diana Wallace (@DianaWallace888) July 14, 2024

(روسيا اليوم)