أوتشا: الاستجابة لاحتياجات سكان إقليم دارفور "أصبحت أكثر أهمية"

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين، إن "الاستجابة لاحتياجات سكان إقليم دارفور غربي السودان أصبحت حاليا أكثر أهمية من أي وقت مضى".وأضاف مكتب "أوتشا"، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "الصندوق الإنساني للسودان (SHF) يدعم عمال الإغاثة المحليين الذين يتغلبون على تحديات لا تصدق لمساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع".وشددت "أوتشا" على أن "الاستجابة لاحتياجات سكان دارفور أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".ومؤخرا، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إن "10 ملايين شخص أجبروا على الفرار بسبب الحرب الدائرة في السودان".وأضافت مفوضية اللاجئين الأممية أن "السلام وحده هو الذي يمكن أن يجلب الأمل في السودان، إلا أنه يبدو بعيد المنال".وشددت على أن "وضع السودان يزداد سوءاً كل يوم بينما يتضاءل الاهتمام العالمي".وأشارت إلى أن "10 ملايين شخص أجبروا على الفرار بسبب الحرب الدائرة في السودان".واختتمت بالقول: "يجب أن نبقي عيوننا على السودان". (الأناضول)