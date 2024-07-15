مصدر: أوروبان قد يبحث "مهمة السلام" في أوكرانيا خلال قمة بريطانيا

رجح مصدر في الاتحاد الأوروبي أن يبدأ رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان مناقشة "مهمة السلام" في أوكرانيا في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بريطانيا.

وقال المصدر اليوم الاثنين في تصريحات صحفية في بروكسل نقلتها وكالة "نوفوستي": "لا أستطيع أن أقول ذلك على وجه اليقين، لكن يمكننا أن نتوقع مناقشة هذا الأمر على هامش القمة".

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ولفت المصدر إلى أن أوربان قد يقدم مقترحات علنية لمناقشة مبادرات أخرى إلى جانب ما يسمى بـ"خطة زيلينسكي للسلام".

ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمجموعة السياسية الأوروبية في لندن يومي 17 و18 تموز.

ويعود مفهوم الجماعة السياسية الأوروبية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم الإعلان عن إنشائها في مايو 2022. ويضم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

(روسيا اليوم)