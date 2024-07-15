قتلى جراء أمطار غزيرة في شرق أفغانستان

قضى 35 شخصاً على الأقل وأصيب 230 آخرون، اليوم (الاثنين)، جراء أمطار مصحوبة بعواصف عنيفة في مدينة جلال آباد وضواحيها في شرق أفغانستان.



وأعلن قريشي بادلون، رئيس دائرة الإعلام والثقافة في هذا الإقليم المتاخم لباكستان، أن «مساء الاثنين، أودت الأمطار الناجمة عن العواصف الرعدية، بحياة 35 شخصاً، وأصابت 230 آخرين في جلال آباد وبعض مناطق ننكرهار». (الشرق الأوسط)

Advertisement