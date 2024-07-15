السعودية تقترب من إبرام صفقة مع الصين.. هذه تفاصيلها

تقترب السعودية من إبرام اتفاقية مع شركة صينية كبيرة لتطوير محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بالرياح في المملكة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.



وذكرت الوكالة ان السعودية تعمل من خلال إبرام الصفقة مع ثاني أكبر مصنع لتوربينات الرياح في الصين، على دعم هدفها المتمثل في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.

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وسيوقع صندوق الثروة السيادي للمملكة وشركة "رؤية للصناعة" السعودية، اتفاقية مع شركة "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy) خلال هذا الأسبوع وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.



وستشمل الصفقة صندوق الاستثمارات العامة الذي يسيطر على ما يقرب من تريليون دولار من الأصول، والشركتين الآخريين لبناء مصنع لتصنيع توربينات الرياح في السعودية، وذلك كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد، بحسب "بلومبيرغ".



وذكرت الوكالة ان السعودية تعمل من خلال إبرام الصفقة مع ثاني أكبر مصنع لتوربينات الرياح في الصين، على دعم هدفها المتمثل في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.وسيوقع صندوق الثروة السيادي للمملكة وشركة "رؤية للصناعة" السعودية، اتفاقية مع شركة "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy) خلال هذا الأسبوع وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.وستشمل الصفقة صندوق الاستثمارات العامة الذي يسيطر على ما يقرب من تريليون دولار من الأصول، والشركتين الآخريين لبناء مصنع لتصنيع توربينات الرياح في السعودية، وذلك كجزء من جهود المملكة لتوطين سلاسل التوريد، بحسب "بلومبيرغ".

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات سرية في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" إنه "من المتوقع أن تكون "إنفيجن إنرجي" الصينية هي المستثمر الأكبر في الشراكة الثلاثية".



هذا وأوضحت "بلومبيرغ" أن صندوق الاستثمارات العامة وشركة "رؤية للصناعة" لم يستجيبا على الفور لطلبات التعليق، بينما رفضت شركة "إنفجين إنرجي" التعليق.







