الأردن تجدد الدعوة إلى حشد دعم دولي لوقف إطلاق النار بغزة

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جدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، دعوته إلى حشد دعم دولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من خطورة توسع الصراع بالمنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، وفق بيان للديوان الملكي الأردني تلقت الأناضول نسخة منه.وذكر البيان أن الملك أكد على "عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة"، وعلى "تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة".وشدد الملك عبد الله على "ضرورة حشد الدعم الدولي للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة المساعدات الإغاثية للقطاع وإيصالها بكل الطرق الممكنة".وحذر من "خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم"، لافتا إلى أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل". (الاناضول)