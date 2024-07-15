نتنياهو: هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال الضيف نجحت

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هناك دلالات مهمة على أن عملية اغتيال قائد "كتائب القسام" محمد الضيف نجحت"، وأضاف: "لن أقول شيئا مؤكدا حتى نحصل على المزيد من المعلومات".وقال نتنياهو في تصريحات للقناة "14" الاسرائيلية: "علينا زيادة الضغط وكلما ازداد سنحصل على صفقة تحرر أكبر عدد ممكن من المختطفين".وتابع: "الجيش احتل معبر رفح ومحور فيلادلفيا وموقفي الحازم يدفع حماس إلى المرونة".من جهته، اشار السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لوي، مساء اليوم الاثنين خلال لقاء مع الجالية اليهودية، إنه "لا يستطيع تأكيد" ما إذا كان الضيف قد قتل بالفعل في الغارة الإسرائيلية في خان يونس يوم السبت"، لافتا الى ان "هناك مؤشرات على أن الهدف قد تحقق".