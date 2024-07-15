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عربي-دولي

رسمياً.. الحزب الجمهوري يتبنى ترشيح ترامب للرئاسة وهذا هو نائبه

Lebanon 24
15-07-2024 | 15:25
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تبنّى الحزب الجمهوري، مساء اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة.


بدوره، اختار ترامب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوهايو، جي دي فانس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس.
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وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة التي يتمتع بها كثيرون آخرون، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظيمة".


وأضاف:"لقد خدم جي دي بلادنا بشرف في قوات مشاة البحرية، وتخرج من جامعة ولاية أوهايو في عامين، بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة ييل، حيث كان محررًا لمجلة ييل للقانون، ورئيسًا لجمعية المحاربين القدامى في جامعة ييل. أصبح كتاب جي دي، "Hillbilly Elegy"، من أكثر الكتب مبيعًا وفيلمًا، لأنه دافع عن الرجال والنساء المجتهدين في بلدنا".
 



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