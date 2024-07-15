من أصل هندي وكانت ديمقراطية.. زوجة مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس تخطف الأضواء تعرفوا إليها

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سلطت الأضواء على السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس وعلى زوجته أيضاً، وذلك بعد اختيار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب له ليخوض الانتخابات معه على بطاقة نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.فمن هي أوشا فانس؟نشأت أوشا تشيلوكوري، وهي ابنة مهاجرين هنود، في سان دييغو، كاليفورنيا.وصفها أصدقاؤها منذ طفولتها ومراهقتها بأنها "قائدة" و"bookworm" أي شخص يحب القراءة ومثقف، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".التقت بجيمس ديفيد فانس عندما كانا طالبين في كلية الحقوق بجامعة ييل. وتزوج الثنائي عام 2014 ولديهما 3 أطفال.كانت ديمقراطية مسجلةقبل التحاقها بكلية الحقوق، حصلت أوشا على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج، حسب موقع "أكسيوس".وكانت ديمقراطية مسجلة حتى عام 2014 على الأقل، وفقاً لصحيفة "التايمز".نبذة عن عملهاعملت ككاتبة لدى رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور وقاضي المحكمة العليا بريت كافانو عندما كان قاضياً في محكمة الاستئناف.من 2015 إلى 2017، عملت بشركة المحاماة Munger, Tolles & Olson في كاليفورنيا.ثم عادت إلى الشركة عام 2019 وتعمل على "الدعاوى المدنية المعقدة"، حسب ملف تعريف الشركة الخاص بها.كذلك عملت في قضايا تخص جامعة كاليفورنيا وشركة "والت ديزني". (العربية)