Advertisement

عربي-دولي

من أصل هندي وكانت ديمقراطية.. زوجة مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس تخطف الأضواء تعرفوا إليها

Lebanon 24
15-07-2024 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1223070-638567083506379984.png
Doc-P-1223070-638567083506379984.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلطت الأضواء على السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس وعلى زوجته أيضاً، وذلك بعد اختيار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب له ليخوض الانتخابات معه على بطاقة نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Advertisement

فمن هي أوشا فانس؟
نشأت أوشا تشيلوكوري، وهي ابنة مهاجرين هنود، في سان دييغو، كاليفورنيا.

وصفها أصدقاؤها منذ طفولتها ومراهقتها بأنها "قائدة" و"bookworm" أي شخص يحب القراءة ومثقف، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

التقت بجيمس ديفيد فانس عندما كانا طالبين في كلية الحقوق بجامعة ييل. وتزوج الثنائي عام 2014 ولديهما 3 أطفال.

كانت ديمقراطية مسجلة
قبل التحاقها بكلية الحقوق، حصلت أوشا على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ييل ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج، حسب موقع "أكسيوس".

وكانت ديمقراطية مسجلة حتى عام 2014 على الأقل، وفقاً لصحيفة "التايمز".

نبذة عن عملها

عملت ككاتبة لدى رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور وقاضي المحكمة العليا بريت كافانو عندما كان قاضياً في محكمة الاستئناف.

من 2015 إلى 2017، عملت بشركة المحاماة Munger, Tolles & Olson في كاليفورنيا.

ثم عادت إلى الشركة عام 2019 وتعمل على "الدعاوى المدنية المعقدة"، حسب ملف تعريف الشركة الخاص بها.

كذلك عملت في قضايا تخص جامعة كاليفورنيا وشركة "والت ديزني". (العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:08 | 2024-07-16
03:05 | 2024-07-16
02:49 | 2024-07-16
02:41 | 2024-07-16
02:26 | 2024-07-16
02:12 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24