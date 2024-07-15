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عربي-دولي

جديد محاولة اغتيال ترامب.. رصد مطلق النار قبل نحو 30 دقيقة

Lebanon 24
15-07-2024 | 23:31
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لا تزال الولايات المتحدة والعالم أجمع تحت هول الصدمة، إثر محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي الجديد، أفادت قناة محلية تابعة لشبكة "إن بي سي"، الاثنين، أن سلطات إنفاذ القانون رصدت الرجل الذي حاول اغتيال ترامب السبت قبل نحو 30 دقيقة من إطلاق النار، وفق رويترز.
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كما أوضحت قناة "دبليو بي إكس آي" أن أحد أعضاء وحدة خدمات الطوارئ في مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا لاحظ رجلاً مثيراً للريبة على سطح قرب التجمع الانتخابي في الساعة 5:45 مساء، فاتصل بالوحدة والتقط صورة للشخص.
‬وأُطلقت أعيرة نارية على التجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا بعد الساعة السادسة مساء.
الجزء العلوي من أذنه اليمنى
 
يذكر أن الحادث وقع بينما كان ترامب يلقي خطاباً أمام حشد من مؤيديه بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت.
 
وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور باصطحاب الرئيس السابق إلى خارج موقع التجمع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، حيث أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى. وأثناء إخراجه، رفع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، قبضته أمام الحشد في إشارة تحدٍّ.
هوية مطلق النار
 
في حين قال جهاز الخدمة السرية في بيان إن ضباط الجهاز قتلوا المهاجم بعد أن فتح النار من على سطح مبنى يبعد نحو 140 متراً عن منصة التجمع حيث كان ترامب يلقي كلمة.
فيما قتل أحد الأشخاص الموجودين بموقع الحادث، بينما أصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة.
وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، هوية مطلق النار على أنه "توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) من بيثيل في بنسلفانيا". غير أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة. (العربية)
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