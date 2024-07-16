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عربي-دولي

المغرب.. السجن لرجل ادّعى وجود قنبلة لتأخير إقلاع طائرته

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:54
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أصدرت محكمة مغربية، الاثنين، حكما بالسجن 3 سنوات نافذة في حق مواطن مقيم في بلجيكا، بعد متابعته بتهمة التبليغ الكاذب عن وجود قنبلة في طائرة بمطار المدينة.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب موقع "صوت المغرب"، إلى بداية شهر يوليوز الجاري، حينما عمد المهاجر المغربي، إلى الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة ستقلع من مطار مدينة فاس نحو بلد إقامته، بعدما تأخر عن الوصول إلى الرحلة.
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وبحسب موقع "تيل كيل"، فقد خلق سلوك المهاجر حالة من الاستنفار في صفوف سلطات مطار فاس سايس، بعد أن دفعه الغضب بسبب منعه من ولوج الطائرة، لوصوله متأخرا، إلى الاتصال بإدارة المطار والإبلاغ عن وجود قنبلة داخل الطائرة.

ووجهت للمواطن الخمسيني، بحسب "صوت المغرب"، تهمة تعطيل رحلة جوية بالإبلاغ الكاذب عن وجود قنبلة والقيام عمدا بتهديدات من شأنها المساس بسلامة الطائرة أثناء تحليقها.

وأصدرت المحكمة، الاثنين، حكمها بحق المهاجر المغربي، وقضت بسجنه ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها نحو ألف دولار. (الحرة)

عربي-دولي

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