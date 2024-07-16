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عربي-دولي

شرق أفغانستان... عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات

Lebanon 24
16-07-2024 | 02:26
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قال مسؤول من طالبان إن عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة شرق أفغانستان أدت إلى وفاة 35 شخصا على الأقل، الاثنين.
وأصيب عدد كبير في أنحاء ولاية ننغرهار، وفقا لصديق الله قريشي، مدير إدارة الإعلام والثقافة بالولاية.
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وقال قريشي إن من بين القتلى خمسة أفراد من نفس الأسرة لقوا حتفهم عندما انهار سقف منزلهم في منطقة سرخ رود، وأصيب أربعة أفراد آخرين من الأسرة.
وأضاف أن هناك نساء وأطفال بين القتلى والجرحى، وأن العاصفة دمرت العديد من الممتلكات والمحاصيل في أجزاء مختلفة من الولاية.
بدوره قال، أمين الله شريف، رئيس المستشفى الإقليمي في ننغرهار، إنه تم نقل 207 مصابين للعلاج من جلال آباد، عاصمة الولاية، والمناطق المجاورة.
وأضاف أن العشرات من السكان المحليين تجمعوا في المستشفى للتبرع بالدم للمصابين.
وذكر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق أن الأمطار الغزيرة في أفغانستان قتلت أكثر من 300 شخص ودمرت آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان شمالي البلاد يومي 10 و11 مايو. وقال برنامج الغذاء العالمي إن الناجين صاروا بلا مأوى أو أرض أو مصدر رزق. (الحرة)
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