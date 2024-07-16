وسط الطريق.. دبابة تطلق النار في الشارع في المانيا!

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أطلقت دبابة في ألمانيا النار وهي في طريقها إلى ميدان التدريب في وسط الطريق وسقطت الخراطيش على سيارة.وتشير الشرطة في مركز مقاطعة فريونغ المحلي إلى أن دبابة تابعة للجيش الألماني كانت في طريقها إلى ميدان التدريب في بافاريا أطلقت قذائف فارغة على وسقطت الخراطيش على سيارة مارة، من دون أن تلحق الضرر بأحد.وجاء في تقرير الشرطة: "لأسباب لا تزال غير واضحة، أطلقت إحدى الدبابات عدة إطلاقات أصابت الخراطيش سيارة تقودها امرأة تبلغ من العمر 32 عاما".ووفقا للشرطة، وقع الحادث حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد الماضي. وكانت هذه الدبابة ضمن قافلة للجيش الألماني تسير على الطريق السريع B 12 باتجاه مدينة باساو لإجراء تدريبات. ويشير ضابط شرطة إلى أن مدفع الدبابة كان موجها إلى الأعلى لأسباب تتعلق بالسلامة، لذلك لم تلحق أي أضرار بالسيارة ولم يسقط ضحايا. (روسيا اليوم)