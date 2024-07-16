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شهداء وجرحى بقصف مناطق في غزة... واستشهاد شاب بالضفة

Lebanon 24
16-07-2024 | 03:08
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واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عملياته العسكرية وهجومه البري والجوي والبحري على قطاع غزة لليوم الـ284 على التوالي.
ففي مدينة خان يونس، انتشل مسعفون 4 شهداء و3 جرحى من منزل يعود لعائلة أبو طير إثر استهدافه بغارة شنتها طائرات إسرائيلية في بلدة عبسان شرق المدينة، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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كذلك أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها باتجاه بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.


وفي رفح جنوبي القطاع، وصل صباح اليوم الثلاثاء 4 شهداء من منطقة خربة العدس بمدينة رفح إلى مستشفى ناصر بخان يونس، كما نسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية غرب رفح.
وفي مدينة غزة، انشلت طواقم الإسعاف جثمان قتيل واحد وعدد من الجرحى إثر استهداف طائرة حربية لمنزل يعود لعائلة زقوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، وقتيل آخر وإصابتان عقب استهداف شقه سكنية في شارع النفق في المدينة.


وتعرضت المنطقة الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لقصف من مدفعية الاحتلال، فيما أطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار على منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل شاب، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة.
 
وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن الشاب أحمد رمزي عبد سلطان، البالغ من العمر 20 عاما، استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار البالوع شمال مدينة البيرة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المدينة.
 
وأشارت المصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشاب عدة ساعات قبل أن تسلمه إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي. (سكاي نيوز)
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