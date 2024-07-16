بالفيديو... انفجارات وتطاير ألعاب نارية في بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني العراقية اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية شمالي العاصمة بغداد.





وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا كبيرا اندلع داخل مخازن منطقة بوب الشام التجارية، أحد المخازن يقوم بتخزين الألعاب النارية"، بحسب ما نقلت وكالة "شفق نيوز".

وأضاف المصدر: "حادث الحريق صاحبته أصوات انفجارات نتيجة تطاير الألعاب".

🔴 بالفيديو.. اندلاع حريق بمخزن للألعاب النارية في منطقة بوب الشام ببغداد#لا_أرهب_الموتhttps://t.co/otF7UVyak9#قناة_النجباء_الفضائية pic.twitter.com/87OLTkyi5R — قناة النجباء الفضائية (@NujabaTv) July 16, 2024 Advertisement

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أكثر من 5500 حريق اندلع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضا بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.





ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح. (روسيا اليوم)



