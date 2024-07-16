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عربي-دولي

بالفيديو... انفجارات وتطاير ألعاب نارية في بغداد

Lebanon 24
16-07-2024 | 03:51
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أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني العراقية اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية شمالي العاصمة بغداد.


وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا كبيرا اندلع داخل مخازن منطقة بوب الشام التجارية، أحد المخازن يقوم بتخزين الألعاب النارية"، بحسب ما نقلت وكالة "شفق نيوز".
وأضاف المصدر: "حادث الحريق صاحبته أصوات انفجارات نتيجة تطاير الألعاب".
 
 
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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أكثر من 5500 حريق اندلع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضا بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.


ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح. (روسيا اليوم)

 
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