في أجواء تهديد "رباعية قاتلة".. بريطانيا تعزز قواتها المسلحة

Advertisement

أعلنت بريطانيا أنها ستعزز قواتها المسلحة "المجوفة" للتأكد من أن البلاد مستعدة لمواجهة ما وصفه رئيس مراجعة دفاعية بأنه "رباعية قاتلة" تضم الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.وعينت الحكومة جورج روبرتسون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء، لرئاسة لجنة مراجعة للقوات المسلحة البريطانية ستقدم تقريرها في النصف الأول من عام 2025.وقال روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني الأسبق في أواخر التسعينيات والذي تولى منصب الأمين العام للحلف شمال الأطلسي بين عامي 1999 و2003، إنه يتعين أن تكون القوات المسلحة جاهزة للمعركة نظرا لمستوى التهديد.وأضاف لوسائل إعلام بريطانية "نواجه رباعية قاتلة (الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا) من دول يتزايد عملها سويا، وعلينا نحن في هذا البلد، وحلف شمال الأطلسي الذي نجح إلى حد كبير اجتماعه الأسبوع الماضي، أن نكون قادرين على مواجهة تلك الرباعية تحديدا بالإضافة إلى مشكلات أخرى".وجدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزامه بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في قمة حلف شمال الأطلسي في الولايات المتحدة بعد أيام من انتخابه، لكنه لم يحدد بعد موعدا لذلك.ومع تدشين المراجعة، وصف ستارمر القوات المسلحة البريطانية بأنها "مجوفة"، وقال إنه يريد زيادة الإنفاق بشكل مسؤول لتحقيق القدرة على الصمود على الأمد الطويل.وقال روبرتسون "أوضحت قمة حلف الأطلسي الأسبوع الماضي في واشنطن بجلاء أن التحدي الذي تمثله الصين يتعين أخذه محمل الجد الشديد بالفعل".وستشرف أيضا فيونا هيل، وهي مستشارة سابقة للرئاسة الأميركية وخبيرة سياسة خارجية، على المراجعة مع الجنرال المتقاعد بالجيش البريطاني ريتشارد بارونز الذي كان في السابق قائدا لقيادة القوات المشتركة.