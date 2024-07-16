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عربي-دولي

شاهدوا بالفيديو... شبيه ترامب يتجوّل في الشوارع واضعا ضمادة على أذنه!

Lebanon 24
16-07-2024 | 06:53
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وهو يتجوّل في شوارع لونغ بيتش ويُحيي "مؤيديه".

وظهر الرجل وهو يضع ضمادة على أذنه اليمنى.
وقام الرجل الذي ارتدى بذلة وقبعة حمراء بإلقاء التحية على عدد من مؤيديه في لونغ بيتش في نيويورك ودخل إلى إحدى الحانات حيث سأله أحدهم: "كيف حال أذنك؟" ليردّ بصوت مشابه لصوت ترامب قائلا: "إنها في حالة رائعة".

يذكر أن شبيه ترامب هو مواطن أميركي يدعى تومي موندا، وهو من لونغ بيتش وكان قد ظهر في أوقات سابقة وهو يقوم بتقليد الرئيس السابق. (روسيا اليوم)
 
 
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