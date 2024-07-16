إنتحار جنديّ إسرائيليّ عاد من القتال في غزة

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الجنود العائدين من القتال في قطاع غزة انتحر بعد أن كان محتجزا لدى الشرطة العسكرية.وقال أودي بن دافيد،المراسل العسكري لراديو "داروم" إنه "بعد بيان المدعي العام العسكري، الذي يفيد بأن هناك أكثر من 70 جنديا تم سحبهم من القطاع خلال الحرب، أحد المقاتلين الذين اعتقلتهم وحدة التحقيقات الجنائية لدى الجيش الاسرائيلي وتم نقلهم إلى زنزانة اعتقال عسكرية، يتلقون العلاج مثل أي سجين وينتحرون في النهاية".ورأى أن "هذا الحادث يتطلب لجنة تحقيق بحد ذاته، وهذا الاعتقال سيمنع أصدقاءه أيضا من الاستمرار في القتال".وذكر موقع Ynet أن انتحار الجندي لا علاقة له بالتحقيق حول قيامه بقتل أحد الفلسطينيين. (روسيا اليوم)